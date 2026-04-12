В Институте языкознания РАН назвали число языков в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России насчитывается 155 языков, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
Назвать точное число диалектов всех этих языков, по словам лингвиста, не представляется возможным. Для некоторых языков их три-четыре, для других — десятки. При этом внутри одного диалекта могут различаться локальные варианты (говоры), различия между говорами могут быть небольшие, но все же заметные.