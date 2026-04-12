Тысячи хабаровчан встретили Светлую Пасху-2026 в главном соборе: яркие фото

В ночь на воскресенье Спасо-Преображенский собор Хабаровска сиял огнями. Тысячи хабаровчан приишли на пасмхальное богослужение с зажженными свечами, и в эту ночь вышли на крестный ход. Колокольный звон разорвал тишину, и над городом победоносно прозвучало: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Дети тянули ладошки к огонькам, взрослые плакали от радости. Пасха — это праздник света, побеждающего тьму. Христос воскресе! Смотрим фото с богослужения Пасхи-2026 в Хабаровке. Фото: Ольга Григорьева.