В России могут начать увеличивать долю маткапитала с каждым ребенком: что известно

Доля материнского капитала должна увеличиваться с каждым следующим ребенком. Такое мнение выразила первый депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью ТАСС.
Буцкая уточнила, что текущая схема выплат выглядит негармоничной и требует пересмотра.
«Мне кажется логичным, и, кстати, Анна Юрьевна Кузнецова вывела эту формулу: плюс ребенок — плюс поддержка. С каждым ребенком поддержка должна увеличиваться, а не вот эти “горки”, которые мы сейчас имеем», — сказала парламентарий.
Ранее член ОП России Сергей Рыбальченко предложил увеличить материнский капитал. Он отметил, что размер выплат следует увязать со стоимостью жилья. Большинство семей используют маткапитал именно для улучшения своих жилищных условий.
Как сообщал KP.RU, в России в 2026 году ввели новую меру поддержки семей с детьми — налоговый кешбэк. Семьи могут вернуть 7% налога на доходы. При этом важным условием является гражданство РФ у родителей.