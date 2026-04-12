Россиянам напомнили о штрафе за курение на балконе: его сумма зависит от обстоятельств

Жителям многоквартирных домов следует помнить, что за курение на балконе можно получить штраф. Его сумма зависит от обстоятельств. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, само по себе курение на личном балконе не запрещено, однако действия могут попасть под статью административного кодекса про нарушение правил противопожарной безопасности. За это для физических лиц предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
«Постановление правительства № 1479, которое запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию, — аргументировал Машаров. — Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты».
Курение на общих балконах либо в подъездах и лифтах попадает уже под иную статью. Такие места считаются общественными, а курение в них запрещено, так как несет вред здоровью окружающих. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 1500 рублей.
Как писал сайт KP.RU, неуведомление ГИБДД о смене ФИО или прописки в десятидневный срок может обернуться для водителя штрафом до 2 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там напомнили, что штраф для граждан составит от 1,5 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3,5 тыс., для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей. В ведомстве подчеркнули, что водитель должен в десятидневный срок после переезда явиться в ГИБДД, чтобы обновить регистрационные данные при смене имени или адреса.