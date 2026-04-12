Вэнс: США сделали Ирану последнее и наилучшее предложение

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение».

«Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением — вариантом взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

Вэнс отметил, что переговоры в Исламабаде продолжались 21 час. По его словам, они носили предметный характер.

Вэнс рассказал, что он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС Соединённых Штатов адмиралом Брэдом Купером, министром войны Питом Хегсетом, госсекретарём Марко Рубио и президентом США Дональдом Трампом.

«Да, разумеется, мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили — раз шесть, раз 12 за последние 21 час», — заявил Вэнс.

Напомним, Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения о прекращении огня на две недели. Переговоры США и Ирана состоялись в Пакистане.

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.

