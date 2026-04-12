В Москве выросла популярность имени Юрий, сообщили в ЗАГС

«Имя Юрий пользовалось особой популярностью в столице в XX веке. С 1931 по 1941 в столице ежегодно в среднем рождалось 4 тысячи мальчиков с данным именем. В 1961 году, когда Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, это имя получили на 57% больше мальчиков, чем в 1960. Сейчас именем Юрий новорожденных мальчиков в столице называют реже: впервые за 7 лет это имя получили более 300 столичных мальчиков в 2025 году, что на 18% больше показателей 2024 года. С начала 2026 года это имя получил 71 мальчик», — рассказала Уханева.