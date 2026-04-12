Юрий Лоза: на пришельцах люди зарабатывают серьезные деньги

В США успешно приводнилась капсула с астронавтами лунной миссии «Артемида-2», которые впервые за последние 50 лет совершили полет на Луну и обратно. По мнению российского музыканта и композитора Юрия Лозы вся эта история фейк. В беседе с aif.ru он отметил, нет реальных доказательств этого полета, как и нет доказательств существования инопланетян.
«Нет никаких доказательств. Есть просто рассказы разных людей, будь то там американские космонавты или те, кто якобы общается с инопланетянами, и не более того, доказательств никто не предъявлял пока. Как только появятся реальные доказательства, можно будет поверить, но их нет, просто теоретически нет никаких реальных доказательств. Рассказов полно и про снежного человека, Лох-Несское чудовище, а доказательств нет», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что при этом тема космоса и пришельцев успешно монетизируется.
«Это продаётся, это монетизируется. Все эти вот рассказы, все эти истории, все эти съёмки и так далее, все это монетизируется. На этом люди зарабатывают очень серьёзные деньги». — отметил композитор.
Как соощалось ранее, космический корабль НАСА «Орион» выполнил первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Экипаж миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю.