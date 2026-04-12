Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему мужу

Лерчек обратилась в суд с просьбой проявить милосердие к Артему Чекалину.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артему. Это следует из ее обращения к председательствующей судье Екатерине Кузьминой.

«Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей», — написала блогер.

Чекалина поблагодарила суд за приостановку своего уголовного дела. Она отметила, что это дало ей возможность сосредоточиться на лечении и времени с семьей.

Напомним, 13 апреля в Москве будет оглашен приговор Артему Чекалину. Ему грозит срок в 7,5 лет лишения свободы. Чекалин обвиняется в выведении более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Ранее KP.RU сообщал, что у Лерчек обнаружили рак желудка 4-й стадии. Болезнь сопровождается метастазами в легких и других органах. Чекалина страдает от сильных болей и вынуждена принимать сильные препараты.

