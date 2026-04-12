На рабочей неделе красноярцев ждут весенние температурные качели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на предстоящей неделе. Жителей ждут заметные перепады температуры: от крепких ночных морозов до дневного тепла ближе к воскресенью.
В понедельник, 13 апреля, ожидается облачная погода. Ночью и утром температура воздуха составит около −2°C, днем немного потеплеет до +1°C. Будет дуть северо-западный ветер, его порывы могут достигать 11 м/с. Из-за ветра на улице будет казаться холоднее, чем показывают термометры.
Самым холодным днем недели станет вторник, 14 апреля. Ночью температура опустится до −9°C, днем будет около −6°C. Осадков в этот день не прогнозируют.
В среду, 15 апреля, погода резко изменится. Утром еще будет морозно, до −8°C, но уже днем воздух прогреется до +3°C, а к вечеру столбики термометров поднимутся до +4°C. Ветер сохранится порывистым, до 10 м/с.
Четверг, 16 апреля, принесет возвращение холода. В течение всех суток температура будет держаться в пределах от −6 до −8°C. Облачно, но без существенных осадков.
В пятницу, 17 апреля, днем ожидается около +1°C. Однако из-за сильного ветра с порывами до 14−15 м/с ощущаться будет значительно холоднее — примерно −12… −15°C. Местами возможен небольшой мокрый снег.
В ночь на субботу, 18 апреля, похолодает до −12°C. Днем температура поднимется до −2… −3°C. Ветер стихнет, осадков не ожидается.
В воскресенье, 19 апреля, по предварительным данным, в город придет более теплая воздушная масса. Дневная температура может подняться до +4°C и выше.