МЧС напомнило новосибирцам правила сжигания сухой травы

В связи с наступлением весны и появлением сухой травы на подворьях и дачных участках ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Лучший способ утилизации растительных остатков — собрать их в мешки и вывезти в специально отведённые места.
Если планируется сжигание, необходимо разводить огонь не ближе 15 метров от домов и построек (или 7,5 метра при использовании металлической ёмкости), оборудовать яму глубиной не менее 30 сантиметров, проводить сжигание только в безветренную погоду и обязательно после завершения залить место водой или засыпать песком.
«Сжигание разрешено до введения особого противопожарного режима при строгом соблюдении правил», — подчеркнули в МЧС.
В ведомстве также рекомендовали иметь в каждом доме исправный огнетушитель, а родителям — регулярно объяснять детям, что поджигать траву опасно, так как пламя распространяется очень быстро. Соблюдение этих правил поможет сохранить жизни, имущество и природные ресурсы региона.