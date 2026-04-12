Православные жители Красноярского края празднуют Пасху

Сегодня, 12 апреля, православные верующие празднуют Воскресение Иисуса Христа — главный христианский праздник, символизирующий очищение, прощение и радость. В этот день завершается Великий пост, и верующие могут позволить себе блюда, от которых воздерживались длительное время. В ночь с 11 на 12 апреля в красноярском храме Рождества Христова митрополит Красноярский и Ачинский Никита возглавил торжественное Пасхальное богослужение. Митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом и поздравил всех с Пасхой: — Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! В этих замечательных словах — вся суть нашей православной веры. Сердечно всех поздравляю и желаю, чтобы свет Христова Воскресения никогда не оскудевал в наших сердцах. Всем нам — радостной и мирной Пасхи! Да хранит вас всех Господь! [caption id= «attachment_364321» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Красноярской епархии[/caption] Православных христиан и всех жителей Красноярского края с Пасхой поздравили губернатор Михаил Котюков и спикер Заксобрания региона Алексей Додатко: Светлое Христово Воскресение — символ надежды, возрождения, победы добра. Дух великого праздника укрепляет веру людей и побуждает к благим делам. В православных традициях заключена большая сила. Они дают жизненную опору, сплачивают, помогают преодолевать самые сложные испытания. Древние обычаи пасхальных торжеств делают ощутимее связь поколений, напоминают о важности семейных уз и взаимной поддержки. Добавим, сегодня вечером в Красноярск доставят частицу Благодатного огня. Святыню привезут в храм Рождества Христова, а затем и в другие красноярские храмы и города Красноярской митрополии.