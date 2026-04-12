Диетолог Кованова: творожная пасха станет более полезной заменой кулича

Творожная пасха станет более полезной заменой кулича, но если в ней будет умеренное содержание сахара. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Творожная пасха выглядит полезнее по составу, за счет белка и кальция, но при условии умеренного сахара и жирности — иначе она становится такой же десертной “бомбой”, просто с более удачным составом», — пояснила диетолог.
Кованова рекомендовала заменить сахар на сахарозаменители растительного происхождения. «Тогда можно съесть немного больше обычного», — добавила собеседница aif.ru.
Православные в 2026 году отмечают Пасху 12 апреля.
