Диетолог Кованова: творожная пасха станет более полезной заменой кулича

12 апреля православные празднуют Пасху. Диетолог Кованова назвала более полезную замену пасхальному куличу.

Источник: Аргументы и факты

Творожная пасха станет более полезной заменой кулича, но если в ней будет умеренное содержание сахара. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Творожная пасха выглядит полезнее по составу, за счет белка и кальция, но при условии умеренного сахара и жирности — иначе она становится такой же десертной “бомбой”, просто с более удачным составом», — пояснила диетолог.

Кованова рекомендовала заменить сахар на сахарозаменители растительного происхождения. «Тогда можно съесть немного больше обычного», — добавила собеседница aif.ru.

Православные в 2026 году отмечают Пасху 12 апреля.

Ранее Кованова рассказала, кому стоит отказаться от употребления в пищу кулича и яиц на Пасху.