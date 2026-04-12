После 20 лет на Байконуре педагог влюбляет детей в космос

Ростовчанка Любовь Манузина 20 лет прожила на Байконуре, а теперь учит школьников информатике и рассказывает им о космосе.
В преддверии Дня космонавтики корреспондент Rostov.aif.ru поговорил с женщиной, которая не понаслышке знает, что такое настоящий космодром. Она 20 лет прожила на Байконуре, работала с телеметрией космических кораблей и даже была свидетелем исторического события — единственного полёта космического самолёта «Буран» (15 ноября 1988 года).
От авиации к космосу.
Любовь Леонидовна — коренная ростовчанка, родилась и выросла в районе старого аэропорта. Её родители были авиационными инженерами, работали на самолёторемонтном заводе, а старший брат Андрей стал пилотом гражданской авиации. Неудивительно, что девушка выбрала авиационный институт.
«Я получила специальность авиационного инженера-программиста. Мой диплом был посвящён стабилизации бокового движения ракетоносителя», — рассказывает Любовь Леонидовна.
Именно в институте она познакомилась со своим будущим мужем Игорем — они были однокурсниками. Игорь получил военное образование, а после распределения молодые специалисты отправились на Байконур.
«Мы уехали туда в 1984 году и прожили 20 лет, до 2004 года. Это была целая жизнь! Молодая семья, рождение дочерей Вероники и Маргариты, служба мужа, который был офицером. Мы очень хорошо себя чувствовали материально, каждое лето приезжали к бабушке в Ростов, возили детей на море», — вспоминает наша землячка.
Кричали от восторга.
На Байконуре Любовь Леонидовна работала в информационно-вычислительном центре (ИВЦ), который обрабатывал всю телеметрию, приходившую с орбиты. И именно ей довелось стать участником исторического события.
«15 ноября 1988 года я дежурила в ночную смену во время единственного старта космического самолёта “Буран”. Мы всю ночь управляли этим аппаратом. Ракета-носитель “Энергия” вывела его на орбиту, он выполнил свои задачи и вошёл в атмосферу», — с гордостью рассказывает женщина.
По её словам, это было невероятно волнительно. Когда «Буран» входил в атмосферу, его оболочка должна была гореть. Но благодаря высокотехнологичным материалам этого не произошло.
«Наш начальник-офицер принёс в комнату отдыха огромный кулёк эклеров из той самой продуктовой бумаги. Мы пили чай, переживали. А когда на рассвете самолёт приземлился на взлётной полосе городского аэродрома Байконура, это было ликование! Все офицеры с семьями стояли на крышах домов и кричали от восторга. Такое чувство гордости я испытала тогда!» — призналась ростовчанка.
К сожалению, программа «Бурана» была закрыта, и этот полёт так и остался единственным.
«Учителем нужно родиться».
В 1992 году в школах Байконура ввели предмет «информатика», и молодого специалиста пригласили вести уроки.
«Я в детстве мечтала быть учителем, но родители отговаривали, мол, это тяжёлая профессия. И они были правы! Но я поняла: учителем нельзя стать, им нужно родиться. Либо дано чувствовать аудиторию, либо нет», — признаётся Любовь Леонидовна.
Она пришла в школу, начинала с компьютерного кружка. Группы были переполнены. Но ей это нравилось! Позже она стала методистом по информатике, работала сразу с двадцатью школами.
В 2004 году семья вернулась в Ростов. Муж остался служить на Байконуре (он до сих пор там, ветеран космодрома), а Любовь Леонидовна приехала с дочерьми, которым нужно было получать образование.
Женщина долго не могла найти работу, ведь ей было уже за 40. В одной из школ её всё же согласились взять, но только на год. А в итоге осталась аж на 11 лет. Потом были подготовительные курсы для абитуриентов, а последние 10 лет Любовь Леонидовна работает учителем информатики в лицее № 50.
Верблюды и степи.
Любовь Леонидовна с теплотой вспоминает жизнь в закрытом офицерском городке.
«Байконур — это не только верблюды, это сухие степи, перекати-поле. Летом температура доходила до 60 градусов! Стены кирпичных домов ночью не остывали. Когда мои девочки были маленькими, я носила их на руках, потому что асфальт раскалялся так, что они не могли по нему бегать», — делится воспоминаниями ростовчанка.
Но при этом город был красивым, зелёным, с высотными домами, обелисками, скульптурами. По всему Байконуру стояли настоящие ракеты разных моделей — их можно было разглядывать, как автомобили.
«Ракеты доставляли из монтажно-испытательного комплекса (МИК) на стартовые площадки по железной дороге, лёжа, на специальных тележках, — делится деталями Любовь Леонидовна. — А потом их поднимали специальными устройствами вертикально».
Она помнит двух командиров космодрома — генералов Алексея Александровича Шумилина и Леонида Тимофеевича Баранова. Атмосфера была особенной: офицеры каждый день совершали свой тихий подвиг, спасали людей и спокойно возвращались домой.
Космос в сердцах детей.
Сегодня Любовь Леонидовна жалеет, что тема космоса уходит из жизни современных детей.
«Я чувствую, что космос стал недоступен детям, несмотря на интернет. Это уже не восхищает так, как 20 лет назад. Поэтому я очень рада, что могу рассказывать своим ученикам о Байконуре, о ракетах, о “Буране”», — признаётся женщина.
Её муж Игорь Иванович до сих пор служит на Байконуре, они поддерживают дружеские отношения. Дочери Вероника и Маргарита выросли, получили образование, у них есть свои семьи.
Сейчас Любовь Леонидовна — заслуженный педагог, ветеран труда, которая продолжает делать то, что любит больше всего — учить детей. И рассказывать им о космосе, который навсегда остался в её сердце.
Как готовятся к старту?
Как рассказала Любовь Леонидовна, подготовка космонавтов начинается задолго до прилёта на космодром — в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Но самый волнительный этап наступает, когда до старта остаются считанные дни.
Экипаж прибывает на Байконур и селится в специальной гостинице, оснащённой по последнему слову техники. Здесь каждый шаг под контролем врачей, а атмосфера пропитана предстартовым напряжением.
Космонавты смотрят традиционный фильм перед полётом, встречаются с ветеранами космодрома, почётными людьми, которые дают напутствие. Эти моменты — до мурашек.
А потом наступает ночь перед стартом. В день запуска космонавтов в полном оснащении, уже в скафандрах, провожают к лифту, который поднимает их на самую вершину ракеты-носителя — в кабину корабля. На каждой высоте они машут тем, кто остаётся на Земле.
Кнопка старта — не одна. Их несколько, и нажать нужно одновременно в двух-трёх местах, чтобы исключить случайность. Отсчёт: «Три, два, один… Старт!» — и 110 тонн огненной мощи устремляются в небо…