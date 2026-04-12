Курьер из дела Долиной заявила, что сама стала жертвой мошенников

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Библиотекарь Анжела Цырульникова, которая осуждена по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной, утверждает, что сама стала жертвой мошенников. Об этом сказано в тексте выступления адвоката осужденной в суде, с которым ознакомился ТАСС.
«Защита полагает, что Цырульникова А. Н. является такой же потерпевшей по уголовному делу, поскольку находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты», — сказано в материалах судебного заседания. Адвокат также обратил внимание суда, что Цырульникова являлась лишь курьером, который передавал посылки, не была осведомлена об их содержимом, в какое-либо общение с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу не вступала, она была сама введена в заблуждение мошенниками. На основании этого осужденная просила суд назначить ей условный срок наказания.
3 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, которая сыграла роль курьера, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет. При этом Цырульниковой было назначено самое строгое наказание в виде семи лет заключения.