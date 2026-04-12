Дмитриев пригласил иностранцев в РФ и объявил обмен мемами

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев пригласил иностранцев посетить РФ.
Кроме того, он предложил устроить обмен мемами.
Дмитриев прокомментировал появление функции автоматического перевода в соцсети X*.
«Замечательно видеть, как автоперевод стирает барьеры общения между людьми в разных странах. Всем привет из России, ждём вас в гости! Пришлите фото или мем своей страны», — написал он на своей странице в соцсети X.
Дмитриев отметил, что диалог между людьми, которые проживают в разных странах, «поможет лучше понять друг друга и преодолеть любые трудности вместе».
В X появилась функция автоперевода материалов на язык пользователя.
Напомним, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС.
Ранее Дмитриев заявил, что штраф Х от ЕК подтверждает слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «стирании» Европы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.