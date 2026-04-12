Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев пригласил иностранцев в РФ и объявил обмен мемами

Кирилл Дмитриев на фоне введения функции автоперевода в соцсети X пригласил иностранцев посетить РФ и предложил устроить обмен мемами.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев пригласил иностранцев посетить РФ.

Кроме того, он предложил устроить обмен мемами.

Дмитриев прокомментировал появление функции автоматического перевода в соцсети X*.

«Замечательно видеть, как автоперевод стирает барьеры общения между людьми в разных странах. Всем привет из России, ждём вас в гости! Пришлите фото или мем своей страны», — написал он на своей странице в соцсети X.

Дмитриев отметил, что диалог между людьми, которые проживают в разных странах, «поможет лучше понять друг друга и преодолеть любые трудности вместе».

В X появилась функция автоперевода материалов на язык пользователя.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС.

Ранее Дмитриев заявил, что штраф Х от ЕК подтверждает слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «стирании» Европы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше