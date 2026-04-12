Кудь-Сверчков: первыми на МКС всегда «залетают» новички

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавты и астронавты, впервые отправившиеся в космос, заходят на Международную космическую станцию первыми. О такой традиции сообщил в интервью «Ньюм ТАСС» спецкор ТАСС на МКС, командир станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков в рамках Недели космоса.
«Есть такая традиция, что когда экипаж прибывшего корабля переходит на станцию, то первыми, как правило, на станцию влетают те, кто на станции никогда не был. Первыми “влетают” новички, потому что командир и опытные космонавты, астронавты пропускают их вперед для того, чтобы экипаж станции и, конечно же, зрители, которые смотрят видео прибывающего экипажа, могли увидеть широкие улыбки, радость. Действительно, это очень яркие эмоции, когда ты прибываешь на станцию», — поделился космонавт Роскосмоса.
Среди других традиций на борту МКС Кудь-Сверчков выделил то, как астронавты и космонавты празднуют общие праздники. Так, на борту космической станции празднуют католическое Рождество, российский Новый год и профессиональные праздники.
Неделя космоса приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское «Поехали!».
Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
