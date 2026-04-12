Кудь-Сверчков: первыми на МКС всегда «залетают» новички

«Есть такая традиция, что когда экипаж прибывшего корабля переходит на станцию, то первыми, как правило, на станцию влетают те, кто на станции никогда не был. Первыми “влетают” новички, потому что командир и опытные космонавты, астронавты пропускают их вперед для того, чтобы экипаж станции и, конечно же, зрители, которые смотрят видео прибывающего экипажа, могли увидеть широкие улыбки, радость. Действительно, это очень яркие эмоции, когда ты прибываешь на станцию», — поделился космонавт Роскосмоса.