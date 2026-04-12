Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вырос спрос на работников в сфере ЖКХ

РИА Новости: число вакансий в сфере ЖКХ за три месяца выросло на 47 процентов.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 11%, до 66 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты «Авито Работы» (исследование есть у РИА Новости).

«По данным платформы, в первом квартале 2026 года число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 рублей в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее», — говорится в исследовании.

Отмечается, что средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью, как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2.

Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников — в первом квартале число вакансий для них увеличилось более чем в три раза. Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда.

Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65,4 тысячи рублей в месяц.

На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры — число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54,1 тысячи рублей в месяц. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья.

Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда, отметили в «Авито Работе».

Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них выросло в 2,7 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60,4 тысячи рублей. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.