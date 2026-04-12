Россиянам назвали новые даты передачи показаний счётчиков и объяснили, почему это выгодно

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Льгота действует бессрочно — как на время участия в СВО, так и после возвращения. Для её оформления нужно обратиться в соцзащиту с пакетом документов, включая контракт и подтверждение участия в СВО.