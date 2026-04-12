Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали новые даты передачи показаний счётчиков и объяснили, почему это выгодно

С 1 апреля во многих регионах России установлены чёткие временные рамки для передачи показаний индивидуальных приборов учёта воды. Теперь данные необходимо отправлять в так называемое «окно» — с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Источник: Life.ru

Парламентарий пояснил, что передать показания можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в установленный период, начисления будут производиться не по завышенному нормативу, как раньше, а по среднемесячному потреблению за последние полгода.

«Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счёт по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности», — подытожил Свищёв.

При этом парламентарий призвал передавать показания вовремя — так всегда будет точная сумма.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Льгота действует бессрочно — как на время участия в СВО, так и после возвращения. Для её оформления нужно обратиться в соцзащиту с пакетом документов, включая контракт и подтверждение участия в СВО.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.