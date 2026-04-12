Россиянам назвали новые даты передачи показаний счётчиков и объяснили, почему это выгодно

Парламентарий пояснил, что передать показания можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в установленный период, начисления будут производиться не по завышенному нормативу, как раньше, а по среднемесячному потреблению за последние полгода.
«Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счёт по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности», — подытожил Свищёв.
При этом парламентарий призвал передавать показания вовремя — так всегда будет точная сумма.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Льгота действует бессрочно — как на время участия в СВО, так и после возвращения. Для её оформления нужно обратиться в соцзащиту с пакетом документов, включая контракт и подтверждение участия в СВО.
