Эксперт Гриненко назвала неудачный период для обсуждения повышения зарплаты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лето считается неудачным периодом для обсуждения с руководителем повышения зарплаты. Об этом сообщила ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.
«Менее удачным считается лето. В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются. Осень — сентябрь — октябрь — неоднозначный период: с одной стороны, бизнес возвращается к активности, с другой — компании часто уже переходят к бюджетированию и могут откладывать индивидуальные пересмотры до конца года», — сказала Гриненко.
По словам эксперта, необходимо учитывать еще и личные результаты. Оптимально начинать разговор после ощутимого профессионального достижения, когда ценность сотрудника максимально очевидна. Это может быть успешно завершенный проект или же весомый рост показателей, добавила Гриненко.
Кроме этого, стоит проанализировать и общее состояние бизнеса. В период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самый подходящий момент не даст результата, отметила эксперт.
Ранее Гриненко сообщала ТАСС, что ноябрь — декабрь — наилучший период для того, чтобы просить о повышении зарплаты у руководства, также можно начать этот разговор в январе — феврале и в марте — апреле.