«Политический тупик»: на Западе рассказали, кто станет жертвой срыва соглашения США с Ираном

Президент США Дональд Трамп больше всех пострадает от срыва мирного соглашения с Ираном. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
«Угроза срыва мирного соглашения для политической карьеры Трампа гораздо пагубнее, чем для других сторон», — говорится в материале.
Газета отмечает, что ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс могут стать для Трампа переломным моментом. США рискуют оказаться в «политическом тупике» в крайне неподходящее время.
Ранее в Исламабаде завершились мирные переговоры между делегациями Ирана и США. Беседа длилась 14 часов. Стороны обменялись письменными протоколами. Диалог будет продолжен.
Позже американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран не смогли достичь соглашения. Он утверждает, что Тегеран решил не принимать условия Вашингтона. Делегация США покидает Исламабад.