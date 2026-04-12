В Красноярске из-за непогоды отменили шоу дронов

Шоу дронов в Красноярске отменили из-за непогоды: вечером 12 апреля синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 15 метров. Об этом сообщили в администрации города.
Кроме того, сегодня ожидается похолодание и осадки — это может привести к обледенению квадрокоптеров и их падению. В таких условиях проведение мероприятия невозможно.
«Сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию. Надеемся, что нам удастся порадовать красноярцев яркими шоу в будущем», — говорят организаторы шоу.
Планировалось, что в честь Дня космонавтики в краевом центре пройдет масштабное световое шоу дронов. В вечернее небо должны были подняться более двух тысяч квадрокоптеров.