В ЕАО поймали поджигателей, решивших «прибраться» с помощью огня

Жители сел Еврейской автономии устроили пожары, но были пойманы.

В селах Горное и Кукелево местные жители устроили пожары, надеясь на авось. Теперь вместо чистого участка они получили огромные штрафы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Весенняя уборка в Ленинском районе Еврейской автономии пошла не по плану. Двое сельчан решили, что старый добрый метод «подпалил и забыл» — лучший способ навести порядок. Но они не учли, что за пожарной обстановкой теперь следят с небес.

В селе Горном мужчина решил выжечь мусор на своем участке. Пламя мгновенно перекинулось на сухую траву и превратилось в бесконтрольный пал. Весь процесс «уборки» в деталях зафиксировал беспилотник МЧС, который патрулировал район.

В селе Кукелево другой «активист» пошел еще дальше —= он решил навести порядок прямо на сельских улицах, используя открытый огонь. Его не смутили ни штормовые порывы ветра, ни действующий в регионе строгий запрет.

— Оба нарушителя свою вину признали, но одними предупреждениями они не отделаются. Сейчас период особый, поэтому только штрафы, — отрезал главный госинспектор района по пожарному надзору Дмитрий Хайлин.

Напомним, что во время особого противопожарного режима любые костры и отжиги под запретом. А цена такой «уборки» кусается: штрафы для граждан начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать внушительных 800 тысяч для юрлиц. Полицейские и спасатели предупреждают: небо всё видит, а кошелек может быстро опустеть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru