Вице-президент США Вэнс вылетел из Пакистана

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана, где состоялись переговоры США и Ирана.
В пресс-пуле Вэнса заявили, что он поднялся по трапу самолёта в 05:08 мск.
По словам Вэнса, США на переговорах в пакистанской столице сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение». Он отметил, что переговоры в Исламабаде продолжались 21 час.
Вэнс рассказал, что он поддерживал связь с президентом США Дональдом Трампом.
В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.