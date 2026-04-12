Вице-президент США Вэнс вылетел из Пакистана

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана, где состоялись переговоры США и Ирана, стороны не пришли к соглашению.

Источник: Аргументы и факты

В пресс-пуле Вэнса заявили, что он поднялся по трапу самолёта в 05:08 мск.

Переговоры Соединённых Штатов и Ирана состоялись в Пакистане.

По словам Вэнса, США на переговорах в пакистанской столице сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение». Он отметил, что переговоры в Исламабаде продолжались 21 час.

Вэнс рассказал, что он поддерживал связь с президентом США Дональдом Трампом.

В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.

