Вэнс вылетел из Пакистана после неудачных переговоров с Ираном

Делегация США покинула Исламабад без соглашения с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Делегация США вылетела из Пакистана, не сумев достичь соглашения с Ираном. Об этом журналистам сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — сказал политик по итогам переговоров в Исламабаде.

Вэнс добавил, что США обозначили свои красные линии и те вопросы, по которым возможен компромисс. По его словам, американское предложение было окончательным и выгодным.

Ранее вице-президент США заявил, что Вашингтон провел серию конструктивных переговоров с Тегераном. Однако, Вэнс уточнил, что США пока не наблюдают готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия.

Как пишут американские СМИ, главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном станет президент США Дональд Трамп. Отмечается, что Вашингтон рискует оказаться в «политическом тупике» в неподходящее время.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше