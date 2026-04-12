Умер британский актер Джон Нолан, дядя режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов

Британский актер Джон Нолан, дядя известных братьев-режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов, скончался в возрасте 87 лет. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает Daily Mail.
Джон Нолан родился 22 мая 1938 года. Он окончил лондонскую театральную школу Drama Centre, много работал в театре, выступал в «Роял-Корт» и играл в постановках Королевской шекспировской труппы. За свою карьеру он снялся в 40 фильмах.
Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», а также в сериале «В поле зрения». О причинах смерти не сообщается.