Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер британский актер Джон Нолан, дядя режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов

Британский актер Джон Нолан, дядя известных братьев-режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов, скончался в возрасте 87 лет. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает Daily Mail.

— Джон Нолан, актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало» и «В поле зрения», скончался в возрасте 87 лет, — говорится в публикации.

Джон Нолан родился 22 мая 1938 года. Он окончил лондонскую театральную школу Drama Centre, много работал в театре, выступал в «Роял-Корт» и играл в постановках Королевской шекспировской труппы. За свою карьеру он снялся в 40 фильмах.

Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», а также в сериале «В поле зрения». О причинах смерти не сообщается.