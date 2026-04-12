Красноярский клещ-блогер Степан Иксодыч признался, что он не Тарзан

Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал первые просветительские заметки от имени выдуманного кровососа.

«Слышал такую глупость, что мы с деревьев падаем. Ребят, вы меня, конечно, извините, но крыльев нам еще не выдавали. Вы серьёзно думаете, что я карабкаюсь по коре, рискуя жизнью, только чтобы спрыгнуть вниз, как Тарзан?» — с такого ироничного обращения начинает свою новую заметку вымышленный клещ Степан Иксодыч, ставший голосом профилактического проекта красноярского управления Роспотребнадзора.

Персонаж терпеливо объясняет: его дом — не кроны деревьев, а густая трава и кустарники на высоте не более метра. Именно там он часами сидит в ожидании, пока проходящий человек сам заденет растение одеждой. Никаких прыжков сверху, только случайный контакт.

Заодно Степан Иксодыч развеивает и другое заблуждение о том, что клещи обитают исключительно в глухой тайге. Его сородичи давно освоили городские парки, скверы и заросшие дворы. А расселяться им помогают птицы и собаки — вот и весь «каршеринг».

Проект в доступной и запоминающейся форме напоминает красноярцам о простых правилах: осматривать одежду после прогулок, пользоваться репеллентами, а при обнаружении присосавшегося клеща сразу обращаться к врачам. Степан Иксодыч прощается до следующей заметки, выражая надежду, что эта встреча останется сугубо виртуальной.