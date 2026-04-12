Лоза против «Артемиды»: были ли американцы на Луне в 2026 году

Сенсация от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США разделила общество на два лагеря. Пока официальные источники рапортуют о первом за 50 лет пилотируемом облете Луны, известный скептик Юрий Лоза в беседе с aif.ru назвал миссию «Артемида-2» бутафорией.
Что на самом деле показало NASA.
Новость о первом за более чем 50 лет полете космического корабля NASA с экипажем миссии «Артемида-2» к Луне и обратно, по словам российского музыканта и композитора Юрия Лозы является фейковой, как и предыдущие сообщения о полетах в космос.
«Конечно же, опять все бутафория, опять постановка. Все фото и видео, которые США показали, они, тем более, говорят о том, что это все постановка. Будет у меня больше времени, я сделаю специальный ролик об этом, расскажу, почему это фейк», — сказал он.
Ранее музыкант заявил о том, что в связи с лунной миссией американцев его волнует вопрос о том, как они обходятся без туалета, который сломался.
Бизнес на доверии: монетизация космических мифов.
Юрий Лоза не ограничился критикой одной лишь лунной программы. В беседе с aif.ru музыкант провел параллели между полетами NASA и историями о неопознанных летающих объектах. По его мнению, и там, и там отсутствует главное — реальные доказательства.
«Нет никаких доказательств. Есть просто рассказы разных людей, будь то там американские космонавты или те, кто якобы общается с инопланетянами, и не более того, доказательств никто не предъявлял пока. Как только появятся реальные доказательства, можно будет поверить, но их нет, просто теоретически нет никаких реальных доказательств. Рассказов полно и про снежного человека, Лох-Несское чудовище, а доказательств нет», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что при этом тема космоса и пришельцев успешно монетизируется, превращаясь в глобальную индустрию развлечений.
«Это продаётся, это монетизируется. Все эти вот рассказы, все эти истории, все эти съёмки и так далее, все это монетизируется. На этом люди зарабатывают очень серьёзные деньги». — отметил композитор.
Напомним, Юрий Лоза придерживается конспирологической теории о том, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец в качестве доказательства своей позиции обратил внимание на геодезистов, у которых нет понятия о шарообразной Земле. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос. по его мнению, после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.
Что известно о лунной миссии «Артемида-2».
Космический корабль’Орион«с астронавтами лунной миссии “Артемида-2” 1 апреля стартовал из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. За десять дней “Артемида-2” преодолела более 1,1 миллиона километров, побывала в глубоком космосе и сфотографировала, как выглядит оттуда солнечное затмение. Астронавты сделали уникальные кадры, в том числе обратной стороны Луны.
Миссия «Артемида-2» стала первым пилотируемым полетом программы Artemis и включала облет Луны без посадки. В ходе полета экипаж тестировал системы жизнеобеспечения, навигации и управления кораблем Orion в условиях дальнего космоса. Собранные данные и результаты испытаний будут использованы для подготовки следующего этапа программы — высадки человека на поверхность Луны.
Экипаж состоял из четырех человек.
Командир — Рид Уайзман, капитан ВМС США, летчик-испытатель, инженер. В 2014 году провел 165 дней на МКС.
Пилот — Виктор Гловер, тоже капитан ВМС США и летчик-испытатель. В 2020—2021 годах провел 168 дней на МКС. Первый чернокожий астронавт, совершивший полет к Луне.
Специалист миссии Кристина Кох — инженер и рекордсменка: в 2019—2020 годах она провела 328 дней на МКС. Первая женщина, которая слетала к Луне.
Специалист миссии Джереми Хансен — полковник Королевских ВВС Канады, первый не американец, облетевший Луну. Хансен, в отличие от коллег, в космосе впервые.
Миссия «Артемида-2» запомнилась публике бытовой драмой со сломанным туалетом, который починила Кристина Кох.
Система, стоившая около 30 миллионов долларов, начала сбоить почти сразу. А на полпути к Луне туалет начал вонять. Экипаж даже сообщил о легком «запахе гари» от туалета, но NASA заверило, что беспокоиться не о чем, это лишь результат перегрева электроники при попытках реанимации системы. С поломками туалета в итоге разобралась Кристина Кох, инженер-физик с колоссальным опытом.
10 апреля экипаж вернулся на Землю в прямом эфире. NASA вело прямую трансляцию посадки астронавтов.