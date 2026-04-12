Минтранс требует 10 млн рублей со строителя четвёртого моста в Новосибирске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском о взыскании 10 млн рублей с ООО «Сибирская концессионная компания» — подрядчика строительства четвёртого моста через Обь.
«Возникновение задолженности и подача искового заявления в Арбитражный суд Новосибирской области связаны с нарушением графика строительных работ по концессионному соглашению», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Стороны пытались урегулировать спор в досудебном порядке, но не достигли согласия. Концессионное соглашение между министерством и компанией было заключено в 2017 году.
Изначально мост планировали сдать к концу 2022 года, однако сроки неоднократно переносились. Полное завершение всех работ, включая развязки, намечено на декабрь 2027 года. Общая стоимость проекта оценивается в 46,7 млрд рублей.