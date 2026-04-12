«К Ови — только уважение»: Овечкина проводили овациями в Питтсбурге

Напомним, Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию из четырёх матчей. Этот гол стал для россиянина 929-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, но с учётом плей-офф на счету Овечкина уже 1006 шайб. Предыдущий раз он забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией», тогда он оформил дубль.