Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«К Ови — только уважение»: Овечкина проводили овациями в Питтсбурге

В Питтсбурге во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» болельщики хозяев аплодисментами приветствовали российского нападающего Александра Овечкина. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «кэпсов».

Источник: Life.ru

Овации Овечкину. Видео © X / x — Pittsburgh Penguins.

Эпизод произошёл во втором периоде встречи. Во время коммерческой паузы на медиакубе арены был показан видеоролик, посвящённый карьере российского форварда в НХЛ. После ролика зрители на трибунах поднялись со своих мест и устроили продолжительные аплодисменты.

«Огромное уважение к № 8. К Ови — только уважение», — говорится в постах пресс-службы «Пингвинз».

Напомним, Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию из четырёх матчей. Этот гол стал для россиянина 929-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, но с учётом плей-офф на счету Овечкина уже 1006 шайб. Предыдущий раз он забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией», тогда он оформил дубль.

