Давка у цитадели на Гаити унесла жизни 30 человек

В прошлом году в июле двое человек погибли при давке в храме Аусанешвар Махадев в штате Уттар-Прадеш в Индии, которая произошла из-за стаи обезьян, оборвавших электрический провод. Кабель упал на навес, что вызвало панику среди прихожан, собравшихся на церемонию в священный месяц Шравана.