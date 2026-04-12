Давка у цитадели на Гаити унесла жизни 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в сельском районе на севере Гаити в давке около старинной цитадели Лаферьер. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Северного департамента Жана Анри Пети.

Цитадель, построенная в начале XIX века и являющаяся одной из главных достопримечательностей страны, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками. Из-за большого скопления людей возникла давка.

Местные власти начали расследование и не исключают, что число жертв может быть больше, говорится в сообщении.

В октябре прошлого года на похоронах экс-премьера Кении Раила Одинга произошла паника со стрельбой, которая привела к жертвам. Прощание проходило на поле футбольного стадиона. В середине процессии внутрь прорвалась толпа из нескольких сотен человек, началась давка.

В прошлом году в июле двое человек погибли при давке в храме Аусанешвар Махадев в штате Уттар-Прадеш в Индии, которая произошла из-за стаи обезьян, оборвавших электрический провод. Кабель упал на навес, что вызвало панику среди прихожан, собравшихся на церемонию в священный месяц Шравана.