Tasnim: Иран не спешит с переговорами

Иранская сторона не спешит с переговорами с Соединёнными Штатами, сообщает агентство Tasnim.
«Власти Ирана выдвинули разумные предложения на консультациях с США в Исламабаде и готовы не спешить с переговорами, так как мяч находится на стороне Вашингтона», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что пока Соединённые Штаты не согласятся на «разумное соглашение с Ираном», ситуация в Ормузском проливе не изменится.
Переговоры Соединённых Штатов и Ирана состоялись в Пакистане. В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.