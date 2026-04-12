Tasnim: Иран не спешит с переговорами

Власти Ирана выдвинули разумные предложения, иранская сторона не спешит с переговорами с Соединёнными Штатами, сообщает агентство Tasnim.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона не спешит с переговорами с Соединёнными Штатами, сообщает агентство Tasnim.

По словам источника, власти Ирана выдвинули разумные предложения на консультациях.

«Власти Ирана выдвинули разумные предложения на консультациях с США в Исламабаде и готовы не спешить с переговорами, так как мяч находится на стороне Вашингтона», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что пока Соединённые Штаты не согласятся на «разумное соглашение с Ираном», ситуация в Ормузском проливе не изменится.

Переговоры Соединённых Штатов и Ирана состоялись в Пакистане. В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и Иран не достигли договорённости на переговорах в Пакистане, делегация из США возвращается домой.

