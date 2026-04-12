Вместе с гениальным отцом: выяснилось, где похоронят актера Алексея Наумова

Сын легендарной Эльза Леждей и режиссера Владимира Наумова ушел из жизни в 65 лет. Народный художник Никас Сафронов раскрыл трагедию наследника фамилии и рассказал, где он найдет последний приют.

Источник: Аргументы и факты

9 апреля 2026 года не стало Алексея Наумова — человека, которого миллионы зрителей запомнили мальчишкой из советских кинохитов «Бег» и «Следствие ведут знатоки». Всю жизнь он старательно избегал внимания прессы, предпочтя публичности жизнь искусствоведа. О внутренней драме наследника двух кинолегенд и месте его захоронения aif.ru рассказал друг семьи, народный художник России Никас Сафронов.

«Отец и сын теперь вместе»: Сафронов назвал место похорон Алексея Наумова.

«По-моему, Белохвостикова сказала об этом, что он будет покоиться с папой вместе», — поделился он.

Отметим, что народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов, скончавшийся 29 ноября 2021 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Почему сын Леждей не стал звездой: Сафронов о «внутреннем раздрае» Наумова.

Алексей Наумов начал сниматься в кино в детстве. Его запомнили по роли Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а также по совместной работе с матерью Эльзой Леждей в детективном сериале «Следствие ведут знатоки». Однако связывать свою жизнь с кинематографом наследник знаменитой фамилии не стал.

В беседе с aif.ru Никас Сафронов раскрыл личную трагедию, которая, возможно, повлияла на выбор его жизненного пути.

«У него не было комплекса, что он сын великих людей, Леждей и Наумова. Он с папой всегда поддерживал дружеские отношения. Наверное, внутри было смятение, внутри был внутренний какой-то раздрай, надлом. Он любил маму и папу, хотел чтобы они были вместе. При этом он принимал всех мужей и жён родителей, но внутри у него был какой-то надлом», — поделился собеседник издания.

По мнению Сафронова, Наумов мог пойти по стопам отца или матери и добиться большого успеха, но предпочел непубличную специальность.

«Он мог бы стать прекрасным актером или режиссером, но свой талант в этом не реализовал, выбрав другое направление. Он принципиально не пошел в кино, чтобы его не сравнивали, что вот, а ты не дотягиваешь до папы, ты не дотягиваешь до мамы», — добавил он.

Что стало причиной смерти Алексея Наумова.

О смерти Алексея Наумова 10 апреля сообщила его мачеха, народная артистка России Наталья Белохвостикова. В своих соцсетях она опубликовала совместное фото покойного супруга и его сына, подписав снимок: «Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе». В комментариях она уточнила, что Алексей Наумов скончался 9 апреля.

В его окружении отметили, что причиной смерти стала тяжелая болезнь легких, приведшая к астме.

Что известно об Алексее Наумове.

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье двух советских звезд: кинорежиссера Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей. Когда мальчику было два года, брак родителей распался, но связь с отцом Алексей сохранил до самой смерти Владимира Наумова в 2021-м.

«Папа его поддерживал и любил. Он очень переживал, когда Владимира Наумовича не стало», — отметил Сафронов.

Вопреки прогнозам, Алексей Наумов не стал продолжать династию и после окончания школы поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства. Нашел призвание в книжном дизайне и искусствоведении: разрабатывал макеты, иллюстрации, обложки, готовил альбомы по искусству и консультировал издательства по исторической достоверности.