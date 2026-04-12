Люлин: День космонавтики — праздник, который по праву считается во всем мире символом величия российской науки

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.
"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем космонавтики!
Этот праздник по праву считается во всем мире символом величия российской науки, технического прогресса, мужества и героизма наших летчиков-космонавтов. Вся страна готовила тот самый первый полет человека в космос, который 12 апреля 1961 года совершил Юрий Алексеевич Гагарин — в проекте были задействованы сотни заводов, в том числе наши горьковские предприятия, тысячи высококвалифицированных специалистов.
Несколько поколений создавали фундамент, на котором сегодня строятся успехи современной ракетно-космической отрасли, осваивающей околоземное пространство, создающей спутниковые группировки.
Особые слова благодарности и признательности сегодня нужно сказать работникам и ветеранам отрасли! Спасибо вам за профессионализм и преданность делу! Благодаря вам и вашим коллегам Россия сохранила и укрепляет свою репутацию ведущей космической державы, оставаясь на пике научно-технического прогресса, совершая открытия, меняющие судьбу человечества!" — говорится в поздравлении.