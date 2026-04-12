Заведующий обсерватории из Ростова назвал две загадки современной астрономии

Ростовский астроном рассказал о тайнах космоса.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Ростова Николай Демин рассказал о нерешенных проблемах современной астрономии. Специалист выделил две темы, которые вызывают у него особый интерес.

Первая из них касается вращения галактик. Как отметил астроном, существуют определенные различия между наблюдаемой и теоретической скоростью вращения звезд вокруг центра галактики, и причина этого пока непонятна. Согласно теории темной материи, эти различия объясняются ее наличием. В то же время существуют и другие теории, утверждающие, что некоторые физические законы в масштабах галактик могут действовать иначе, чем в меньших объемах, более соответствующих привычному для нас миру.

Второй вопрос, который давно интересует Николая Демина, связан с шаровыми звездными скоплениями. До сих пор непонятно, как они образуются. Речь идет о скоплениях, включающих в себя огромное количество звезд — примерно 500 тысяч. Эти объекты являются промежуточными между галактиками и простыми рассеянными скоплениями. Ученые не знают, формируются ли они как маленькие галактики, или, наоборот, являются результатом фрагментации чего-то большего.

По словам заведующего обсерваторией, астрономия — это быстро развивающаяся, динамичная наука, в которой постоянно возникают новые теории, однако ряд открытых проблем продолжает вызывать живой интерес у специалистов.

