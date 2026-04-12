Шоу дронов в Красноярске отменили из-за сильного ветра и угрозы обледенения

Красноярцам не удастся увидеть запланированное на вечер 12 апреля световое представление с участием квадрокоптеров. Организаторы объявили об отмене мероприятия, сославшись на резко испортившуюся погоду.
По прогнозам синоптиков, на высоте полета дронов ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, похолодание и обильные осадки создают серьезный риск обледенения техники. В подобных условиях аппараты теряют устойчивость, а точное позиционирование в воздухе становится невозможным — любая анимация попросту рассыплется.
«При подготовке представления мы всегда принимаем во внимание подобные риски. К сожалению, в этот раз нам не повезло с погодой — сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию. К тому же плохая погода делает просмотр просто некомфортным», — пояснили организаторы и пообещали порадовать горожан яркими представлениями в будущем.