Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шоу дронов в Красноярске отменили из-за сильного ветра и угрозы обледенения

Красноярцам не удастся увидеть запланированное на вечер 12 апреля световое представление с участием квадрокоптеров. Организаторы объявили об отмене мероприятия, сославшись на резко испортившуюся погоду.

По прогнозам синоптиков, на высоте полета дронов ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, похолодание и обильные осадки создают серьезный риск обледенения техники. В подобных условиях аппараты теряют устойчивость, а точное позиционирование в воздухе становится невозможным — любая анимация попросту рассыплется.

«При подготовке представления мы всегда принимаем во внимание подобные риски. К сожалению, в этот раз нам не повезло с погодой — сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию. К тому же плохая погода делает просмотр просто некомфортным», — пояснили организаторы и пообещали порадовать горожан яркими представлениями в будущем.