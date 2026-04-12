Из-за ветра в Красноярске отменили шоу дронов в честь Дня космонавтики

Вечером 12 апреля синоптики прогнозируют в Красноярске сильные порывы ветра до 15 м/с, похолодание и осадки. Неблагоприятная погода может привести к обледенению дронов и их падению. В этих условиях проведение шоу дронов невозможно. Надеемся, что нам удастся порадовать красноярцев яркими шоу в будущем, — прокомментировали организаторы. Напомним, планировалось, что в День космонавтики в Красноярске устроят световое шоу дронов. Наблюдать за ним можно было бы с Центральной набережной. Но организаторы сразу предупреждали, что в случае неблагоприятной погоды мероприятие будет отложено или перенесено.