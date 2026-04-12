«Бостон», «Оттава», «Эдмонтон» и «Вегас» вышли в плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» (0:1), единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Несмотря на это, «Эдмонтон» гарантировал участие в плей-офф благодаря гостевой победе «Филадельфии» над «Виннипегом» (7:1). После 80 матчей клуб идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 90 очками после 80 матчей. «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз клуб выигрывал кубок в 1990 году. Команда выходила в финал плей-офф в последних двух розыгрышах трофея и оба раза уступала «Флориде».