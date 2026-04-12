«Бостон», «Оттава», «Эдмонтон» и «Вегас» вышли в плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. «Бостон», «Оттава» «Эдмонтон» и «Вегас» обеспечили себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Бостон» и «Оттава» гарантировали участие в плей-офф благодаря победе «Нью-Джерси» над «Детройтом» (5:3). «Оттава» и «Бостон» выступают в Атлантическом дивизионе и занимают четвертое и пятое места соответственно, обе команды набрали по 96 очков после 80 матчей. «Бостон» является шестикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда выигрывала трофей в 2011 году. «Оттава» ни разу не становилась обладателем трофея.
«Эдмонтон» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» (0:1), единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Несмотря на это, «Эдмонтон» гарантировал участие в плей-офф благодаря гостевой победе «Филадельфии» над «Виннипегом» (7:1). После 80 матчей клуб идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 90 очками после 80 матчей. «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз клуб выигрывал кубок в 1990 году. Команда выходила в финал плей-офф в последних двух розыгрышах трофея и оба раза уступала «Флориде».
«Вегас» на выезде со счетом 3:2 победил «Колорадо», одну из шайб в составе победителей забросил нападающий Павел Дорофеев, ему ассистировал форвард Иван Барбашев. «Вегас» является лидером Тихоокеанского дивизиона с 91 очком после 80 встреч. Команда выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2022/23.
На Востоке осталось определить одного участника плей-офф, на Западе — двух.