Давка на Гаити: у цитадели Лаферьер погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли в давке в районе старинной цитадели Лаферьер на севере Гаити. Об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste.
Трагедия произошла 11 апреля, когда цитадель Лаферьер была переполнена туристами из-за национальных праздников. По данным издания, большое скопление людей привело к давке. В результате погибли 30 человек.
Местные власти начали расследование происшествия и не исключают, что количество жертв может увеличиться. Правительство Гаити во главе с премьер-министром Аликсом Дидье Филс-Эме выразило искренние соболезнования семьям погибших.
