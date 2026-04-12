Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давка на Гаити: у цитадели Лаферьер погибли не менее 30 человек

Le Nouvelliste: 30 человек погибли в давке у старинной цитадели на Гаити.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 30 человек погибли в давке в районе старинной цитадели Лаферьер на севере Гаити. Об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste.

Трагедия произошла 11 апреля, когда цитадель Лаферьер была переполнена туристами из-за национальных праздников. По данным издания, большое скопление людей привело к давке. В результате погибли 30 человек.

Местные власти начали расследование происшествия и не исключают, что количество жертв может увеличиться. Правительство Гаити во главе с премьер-министром Аликсом Дидье Филс-Эме выразило искренние соболезнования семьям погибших.

Ранее KP.RU сообщал, что на таиландском острове Пхукет произошла трагедия. В результате крушения туристического катера погибла россиянка, еще 21 человек получил ранения. На борту находились более 50 пассажиров. Судно столкнулось с рыболовным траулером.