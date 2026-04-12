Нижегородцев предупредили о сильных магнитных бурях в апреле

В Нижегородской области ожидается серия геомагнитных возмущений, данные опубликованы на сайте my-calend.ru. В субботу, 11 апреля, в регионе прогнозируется умеренная буря силой 5 баллов, которая продержится практически до конца дня. В этот период метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, бессонницей и повышенной раздражительностью.
Наиболее опасным днем станет следующая суббота, 18 апреля, когда сила магнитной бури возрастет до 6 баллов. При таких показателях возможны резкие скачки артериального давления, приступы апатии и сильные мигрени. Согласно прогнозу на неделю, геомагнитная обстановка начнет существенно ухудшаться уже вечером в пятницу, 17 апреля.
Специалисты рекомендуют в дни повышенной активности солнца избегать тяжелых физических нагрузок, стрессовых ситуаций и не принимать важных решений. Водителям советуют проявлять особую бдительность за рулем из-за возможной рассеянности. Для минимизации влияния бури следует больше отдыхать, отказаться от спиртных напитков и соблюдать режим питания.
