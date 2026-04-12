Нижегородцев предупредили о сильных магнитных бурях в апреле

В Нижегородской области ожидается серия геомагнитных возмущений, данные опубликованы на сайте my-calend.ru. В субботу, 11 апреля, в регионе прогнозируется умеренная буря силой 5 баллов, которая продержится практически до конца дня. В этот период метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, бессонницей и повышенной раздражительностью.