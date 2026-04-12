Главные городские часы поздравляют красноярцев с Днем космонавтики (видео)

Сегодня, 12 апреля, главные часы Красноярска сменили мелодию в честь Дня Космонавтики.
В мэрии сообщили, что в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 над площадью у здания городской администрации прозвучит композиция Владимира Мигули «Трава у дома».
В этот день ровно 65 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.
Напомним, Красноярский «Биг-Бен» традиционно меняет свое музыкальное сопровождение в честь государственных праздников и важных дат. Например, 25 января в честь Дня российского студенчества городские часы играли «Песенку студента» или «Из вагантов», а 23 февраля — марш «Прощание славянки».
