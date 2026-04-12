Российские пенсионеры получат по 10 000 рублей уже в мае

Россияне, которые содержат нетрудоспособных родственников, могут получить прибавку к страховой пенсии почти до десяти тысяч рублей. По словам эксперта, за каждого иждивенца в 2026 году доплатят более 3,1 тысячи рублей, но учтут не больше трёх человек. Таким образом, максимальная добавка превысит 9,5 тысячи.