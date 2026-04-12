Российские пенсионеры получат по 10 000 рублей уже в мае

Увеличение размера страховых пенсий положено гражданам, на попечении которых находятся близкие, не способные самостоятельно обеспечивать себя. Как разъяснил экономист Игорь Балынин, пенсионеры и инвалиды, содержащие нетрудоспособных родственников, вправе рассчитывать на существенную прибавку к ежемесячным выплатам.
Россияне, которые содержат нетрудоспособных родственников, могут получить прибавку к страховой пенсии почти до десяти тысяч рублей. По словам эксперта, за каждого иждивенца в 2026 году доплатят более 3,1 тысячи рублей, но учтут не больше трёх человек. Таким образом, максимальная добавка превысит 9,5 тысячи.
К нетрудоспособным относят детей до 18 лет, школьников старше этого возраста — вплоть до 1 сентября после выпуска, студентов‑очников до 23 лет, а также инвалидов с детства без возрастных ограничений.
Экономист уточнил, что если пенсионеру уже положена повышенная выплата в связи с 80-летием, то надбавки за иждивенцев начисляются дополнительно. В итоге общая пенсия с учётом всех доплат может составить, например, при трёх подопечных почти 49 тысяч рублей, передает aif.ru.