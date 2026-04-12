Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска поздравил горожан со Светлой Пасхой

«Пусть в каждом доме царит мир» Сергей Кравчук.

Глава города пожелал хабаровчанам духовных сил, добрых вестей и благодатного света. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сегодня, 12 апреля, когда православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение, мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям краевой столицы с теплым поздравлением. Для многих хабаровчан этот праздник стал символом возрождения, надежды и торжества жизни.

В своем обращении Сергей Кравчук отметил, что пасхальные дни — это время для чистых помыслов и добрых дел, которые укрепляют веру и дают силы преодолевать любые жизненные испытания.

— Доброта, милосердие и любовь — это то, что необходимо всем нам сегодня. Именно эти вечные ценности объединяют нас, помогают поддерживать друг друга в непростые времена и строить будущее, основанное на взаимопонимании и уважении, — подчеркнул градоначальник.

Мэр пожелал землякам, чтобы благодатный свет праздника наполнил души покоем, а в каждой семье царили согласие и взаимопонимание.

— Желаю, чтобы рядом всегда были любящие люди, а каждый новый день приносил только добрые вести. Пусть в вашей жизни будет как можно больше света. С праздником, дорогие хабаровчане! — резюмировал Сергей Кравчук.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru