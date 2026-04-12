Мэр Хабаровска поздравил горожан со Светлой Пасхой

Глава города пожелал хабаровчанам духовных сил, добрых вестей и благодатного света. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сегодня, 12 апреля, когда православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение, мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям краевой столицы с теплым поздравлением. Для многих хабаровчан этот праздник стал символом возрождения, надежды и торжества жизни.
В своем обращении Сергей Кравчук отметил, что пасхальные дни — это время для чистых помыслов и добрых дел, которые укрепляют веру и дают силы преодолевать любые жизненные испытания.
— Доброта, милосердие и любовь — это то, что необходимо всем нам сегодня. Именно эти вечные ценности объединяют нас, помогают поддерживать друг друга в непростые времена и строить будущее, основанное на взаимопонимании и уважении, — подчеркнул градоначальник.
Мэр пожелал землякам, чтобы благодатный свет праздника наполнил души покоем, а в каждой семье царили согласие и взаимопонимание.
— Желаю, чтобы рядом всегда были любящие люди, а каждый новый день приносил только добрые вести. Пусть в вашей жизни будет как можно больше света. С праздником, дорогие хабаровчане! — резюмировал Сергей Кравчук.
