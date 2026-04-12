Народные приметы на 13 апреля: чего нельзя делать в день Ипатия Чудотворца?

13 апреля православные вспоминают священномученика Ипатия, епископа Гангрского. На Руси его почитали как Чудотворца и молились ему об исцелении от недугов. Особым уважением святой пользовался в старину у бездетных пар — его просили о пополнении в семействе.
С этой датой столетия назад было связано немало примет, встречались среди них и строгие запреты. Наши пращуры соблюдали предписания, известные им с детства, чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться здоровья, денег и мира в доме.
Расскажем, какие обычаи и суеверия бытовали на Руси, и как вести себя 13 апреля в соответствии с представлениями наших предков.
Народные приметы на 13 апреля: что нельзя делать.
В день Ипатия Чудотворца запрещается оставлять жилище неприбранным. Грязь, пыль и мусор в доме — к беде. В давние времена бытовало мнение, что у нерях деньги водиться не будут, поэтому уборка считалась обязательной 13 апреля.
Подметать и мыть полы следовало до обеда, впрочем, как и выбрасывать всякий хлам. Если заняться этим ближе к вечеру, удача может покинуть дом.
После Пасхи стоит уделить особое внимание тому, что хранится в комодах и на антресолях. Если там лежат вещи, которые не востребованы годами, лучше поскорее от них избавиться. Только так можно освободить место для чего-то действительно стоящего.
Согласно старинным поверьям, 13 апреля нужно быть осторожнее в высказываниях. В этот день проще обычного задеть кого-то словом и нажить себе врагов. Если верите в приметы, постарайтесь быть терпимее к окружающим.
На Руси запрещали матерям оставлять детей без присмотра. Считалось, что нечисти хватит даже минуты, чтобы испугать чадо и сделать его заикой.
Женщина не должна разрешать кому-либо целовать ее ребенка. Посторонний человек может «забрать себе» его силы.
Если беременная соберется в гости 13 апреля, ей ни в коем случае не следует садиться на углу стола. В противном случае, ей будут грозить тяжелые роды, предупреждали мудрецы в старину.
Также наши предки знали приметы, касающиеся семейных пар. В ночь на Ипатия Чудотворца супругам не советовали ложиться спать в разное время. Якобы это может стать причиной расставания.
Жена не должна лазить по карманам мужа, чтобы тот к любовнице не ушел. Мужчине запрещается критиковать готовку второй половины. В давние времена уверяли, что из-за этого супруга может тяжело захворать.
Юным девушкам в этот день рекомендуется быть скромнее. Не стоит чрезмерно наряжаться и вести себя шумно на улице. Есть вероятность привлечь недостойного кавалера, из-за которого в будущем придется пролить немало слез.
Если парень еще не женат, 13 апреля он не должен оставлять еду на тарелке. Нужно съесть обед до последней крошки, а то будущая супруга окажется жадной, да еще и гулящей.
Тем, кто верит в приметы, день Ипатия Чудотворца лучше не проводить вдали от дома. В чужих краях человека могут ждать потери. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Народные приметы на 13 апреля: что можно делать.
Наши предки начинали день с умывания прохладной водой. Чтобы сохранить молодость и красоту как можно дольше, они кидали в воду серебряную монету или иную вещь из благородного металла.
13 апреля верующие ходили в храмы, не забывая подать копеечку беднякам у ворот. Помогать было принято не только нищим, а всем вокруг — отказ нуждающимся расценивался на Руси как страшный грех. Люди верили, что отвернувшись от просящего, человек вскоре сам окажется на его месте.
День подходит для любой работы и хлопот по хозяйству. Можно затеять уборку и стирку, зашить прорехи на одежде, заняться готовкой или посвятить время рукоделию.
Нелишним будет отправиться на прогулку, повидаться с друзьями, сходить на рынок. Правда, дорогие вещи 13 апреля лучше не покупать: они могут оказаться недолговечными.
Народные приметы о погоде на 13 апреля.
Безветренная погода в день Ипатия Чудотворца считалась на Руси добрым знаком, предвещающим теплый май и жаркое лето. Если же случалась гроза, люди начинали беспокоиться, что летом весь урожай побьет градом.
Сильный дождь 13 апреля указывает на то, что и следующий сезон окажется «мокрым».
Ударил мороз? В мае будет холодно, может пойти снег.
Именины 13 апреля.
В этот день именины отмечают Анна, Артур, Вениамин, Влас, Ида, Иннокентий, Иосиф и Яков.