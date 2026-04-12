Народные приметы на 13 апреля: чего нельзя делать в день Ипатия Чудотворца?

Почему в этот день на Руси боялись наряжаться, оставлять еду в тарелке и заглядывать в чужие карманы?

Источник: Живем в Нижнем

13 апреля православные вспоминают священномученика Ипатия, епископа Гангрского. На Руси его почитали как Чудотворца и молились ему об исцелении от недугов. Особым уважением святой пользовался в старину у бездетных пар — его просили о пополнении в семействе.

С этой датой столетия назад было связано немало примет, встречались среди них и строгие запреты. Наши пращуры соблюдали предписания, известные им с детства, чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться здоровья, денег и мира в доме.

Расскажем, какие обычаи и суеверия бытовали на Руси, и как вести себя 13 апреля в соответствии с представлениями наших предков.

Народные приметы на 13 апреля: что нельзя делать.

В день Ипатия Чудотворца запрещается оставлять жилище неприбранным. Грязь, пыль и мусор в доме — к беде. В давние времена бытовало мнение, что у нерях деньги водиться не будут, поэтому уборка считалась обязательной 13 апреля.

Подметать и мыть полы следовало до обеда, впрочем, как и выбрасывать всякий хлам. Если заняться этим ближе к вечеру, удача может покинуть дом.

После Пасхи стоит уделить особое внимание тому, что хранится в комодах и на антресолях. Если там лежат вещи, которые не востребованы годами, лучше поскорее от них избавиться. Только так можно освободить место для чего-то действительно стоящего.

Согласно старинным поверьям, 13 апреля нужно быть осторожнее в высказываниях. В этот день проще обычного задеть кого-то словом и нажить себе врагов. Если верите в приметы, постарайтесь быть терпимее к окружающим.

На Руси запрещали матерям оставлять детей без присмотра. Считалось, что нечисти хватит даже минуты, чтобы испугать чадо и сделать его заикой.

Женщина не должна разрешать кому-либо целовать ее ребенка. Посторонний человек может «забрать себе» его силы.

Если беременная соберется в гости 13 апреля, ей ни в коем случае не следует садиться на углу стола. В противном случае, ей будут грозить тяжелые роды, предупреждали мудрецы в старину.

Также наши предки знали приметы, касающиеся семейных пар. В ночь на Ипатия Чудотворца супругам не советовали ложиться спать в разное время. Якобы это может стать причиной расставания.

Жена не должна лазить по карманам мужа, чтобы тот к любовнице не ушел. Мужчине запрещается критиковать готовку второй половины. В давние времена уверяли, что из-за этого супруга может тяжело захворать.

Юным девушкам в этот день рекомендуется быть скромнее. Не стоит чрезмерно наряжаться и вести себя шумно на улице. Есть вероятность привлечь недостойного кавалера, из-за которого в будущем придется пролить немало слез.

Если парень еще не женат, 13 апреля он не должен оставлять еду на тарелке. Нужно съесть обед до последней крошки, а то будущая супруга окажется жадной, да еще и гулящей.

Тем, кто верит в приметы, день Ипатия Чудотворца лучше не проводить вдали от дома. В чужих краях человека могут ждать потери. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 13 апреля: что можно делать.

Наши предки начинали день с умывания прохладной водой. Чтобы сохранить молодость и красоту как можно дольше, они кидали в воду серебряную монету или иную вещь из благородного металла.

13 апреля верующие ходили в храмы, не забывая подать копеечку беднякам у ворот. Помогать было принято не только нищим, а всем вокруг — отказ нуждающимся расценивался на Руси как страшный грех. Люди верили, что отвернувшись от просящего, человек вскоре сам окажется на его месте.

День подходит для любой работы и хлопот по хозяйству. Можно затеять уборку и стирку, зашить прорехи на одежде, заняться готовкой или посвятить время рукоделию.

Нелишним будет отправиться на прогулку, повидаться с друзьями, сходить на рынок. Правда, дорогие вещи 13 апреля лучше не покупать: они могут оказаться недолговечными.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 13 апреля.

Безветренная погода в день Ипатия Чудотворца считалась на Руси добрым знаком, предвещающим теплый май и жаркое лето. Если же случалась гроза, люди начинали беспокоиться, что летом весь урожай побьет градом.

Сильный дождь 13 апреля указывает на то, что и следующий сезон окажется «мокрым».

Ударил мороз? В мае будет холодно, может пойти снег.

Именины 13 апреля.

В этот день именины отмечают Анна, Артур, Вениамин, Влас, Ида, Иннокентий, Иосиф и Яков.