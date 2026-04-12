Он улыбался, но внутри всё сжималось: Life.ru раскрывает правду о первых минутах Гагарина в космосе

Раз так трясёт ракету, то, наверное, внутри ещё и очень шумно? Как бы не так. Гагарин развеивает этот миф. Двигатели вышли на главную ступень, и гул усилился. Но, по его словам, «не был слишком резким, который заглушал или мешал бы работе». Он сравнивает его с самолётным и признаётся: «Я готов был к гораздо большему шуму». Зная удивительную подготовку Юрия Алексеевича, стоит перенести доклад на реальность. Вы стоите у заведённого самолёта, двигатели и турбины работают на максимум. Громко? Да, и вам вряд ли понравится. Но для опытного лётчика это не проблема.