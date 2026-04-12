Тёплая атмосфера Пасхи в Новосибирске: лучшие кадры

В ночь с 11 на 12 апреля сотни верующих собрались в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение.

Корреспондент Сиб.фм посетил праздничное ночное богослужение и запечатлел атмосферу молитвы и радости.

Ровно в полночь под звон колоколов из храма начался крестный ход. Под пение «Воскресение Твое, Христе Спасе…» священнослужители, прихожане с зажжёнными свечами и церковный хор обошли собор, символизируя шествие жён-мироносиц ко гробу Спасителя.

Несмотря на прохладную погоду, внутри храма царила тёплая и торжественная атмосфера, наполненная свечами и молитвами. После крестного хода началась Пасхальная утреня и Божественная литургия, которую возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

По завершении службы верующие поздравляли друг друга словами «Христос воскресе!». Многие пришли на богослужение семьями, вместе с детьми, которые разделили радость праздника, несмотря на поздний час.

Пасхальные службы в эту ночь прошли во всех храмах Новосибирска. Утром 12 апреля в Вознесенском соборе и других церквях города также состоялись поздние литургии и продолжилось освящение куличей.