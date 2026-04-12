Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как прошло пасхальное богослужение в красноярском храме Рождества Христова

Традиционный крестный ход был совершён вокруг храма под пение хора «София».

Источник: Krasnoyarskmedia

В ночь с 11 на 12 апреля в храме Рождества Христова прошло праздничное Пасхальное богослужение, которое возглавил глава Красноярской митрополии Владыка Никита. За богослужением пели хор храма и детско-юношеский духовный хор «София». Во время службы верующие по традиции совершили крестный ход вокруг храма под пение пасхальной стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». После этого Владыка раздал всем освящённые пасхальные яйца, рассказали в Красноярской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Затем он прочитал важное праздничное послание — «Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста» и обращение Патриарха Кирилла ко всем верующим.

В завершение Владыка Никита обратился к собравшимся с поздравлением и архипастырским словом, пожелав всем светлой Пасхи Христовой.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
