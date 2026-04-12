Как прошло пасхальное богослужение в красноярском храме Рождества Христова

В ночь с 11 на 12 апреля в храме Рождества Христова прошло праздничное Пасхальное богослужение, которое возглавил глава Красноярской митрополии Владыка Никита. За богослужением пели хор храма и детско-юношеский духовный хор «София». Во время службы верующие по традиции совершили крестный ход вокруг храма под пение пасхальной стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». После этого Владыка раздал всем освящённые пасхальные яйца, рассказали в Красноярской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата.