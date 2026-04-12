«Мнения разошлись»: МИД Ирана подвел итоги переговоров с США

Багаи: на переговорах мнения Ирана и США разошлись по 2−3 ключевым темам.

Источник: Комсомольская правда

Иран и США пришли к взаимопониманию по нескольким вопросам, однако по 2−3 ключевым темам мнения сторон не совпали. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«По ряду вопросов достигнуто взаимопонимание, но по 2−3 важным вопросам мнения разошлись», — цитирует иранского представителя министерства агентство Tasnim.

Багаи уточнил, что переговоры между США и Ираном не привели к окончательному соглашению.

Напомним, делегация США уже вылетела из Пакистана. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что Вашингтон обозначил свои красные линии и вопросы, по которым возможно найти компромисс.

На переговорах Пакистан предложил Ирану и США создать механизм регулирования судоходства в Ормузском проливе. Он включает совместное патрулирование акватории. Диалог между Вашингтоном и Тегераном был прямым.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше