Пасхальная ночь в Троице-Сергиевой Лавре

Корреспондент «МК» Пасхальную ночь 2026 года провел в Троице-Сергиевой Лавре Сергиева Посада. В древней обители всенощные службы шли во всех храмах, поэтому когда начался крестный ход, потоки верующих устремились по всем направлениям, в некоторых местах сливаясь, как ручьи. При этом возглас священника «Христос Воскресе!» затем повторяли празднующие миряне, примерно пол часа на входе у главного собора продолжая обмениваться пасхальными восклицаниями. Причем сотня голосов громыхала «Востину Воскресе!» в ответ даже если инициатором был ребенок.