Обязательно ли освящать куличи и яйца на Пасху в 2026?

Пасха всегда приходит не только как церковное торжество, но и как особое состояние — тихая радость, которая проникает в дом через свет свечей, запах свежей выпечки и ожидание праздничной ночи. В эти дни даже те, кто редко задумывается о богослужении, обращают внимание на привычные символы — куличи, крашеные яйца, корзины, с которыми люди идут в храм. Возникает естественный вопрос: насколько обязательны эти действия и что стоит за ними на самом деле?