Митрополит Владивостокский и Приморский Павел поздравил с Пасхой верующих

Так апостолы услышали благую весть от жен- мироносиц, а потом и сами увидели Воскресшего Спасителя, услышали Его сладкие слова и приняли в свои сердца радость Воскресения Христова! Но разве можно такую радость удержать в себе? Разве можно не поделиться ею с ближними и дальними? Разумеется, это невозможно, и поэтому апостолы после получения Духа Святого пронесли эту радость по всей Земле, а сквозь века это благовестие дошло и до нас.