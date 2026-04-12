Митрополит Владивостокский и Приморский Павел поздравил с Пасхой верующих

Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Владивостокский и Приморский поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
"Ревностные архипастыри и пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас со всерадостным праздником Воскресения Христова!
Мы с вами сегодня воспеваем: «Воскресения день, просветимся, людие. Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведé, победную поющия».
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Мы прославляем воскресшего Христа за то, что Он нас перевел от земли к Небу и от смерти к жизни. Мы сегодня празднуем умерщвление смерти, адово разрушение, иного жития вечного начало, и, радуясь, воспеваем Воскресшего Христа, единого благословенного и препрославленного. Этой радостью исполнилась сначала Пречистая Дева, Которой явился в великой славе Ее Воскресший Сын и даровал Ей великое утешение.
Богомудрые же мироносицы со слезами искали мертвого, а, придя ко гробу, поклонились с радостью Живому Богу и Пасху тайную ученикам Христовым благовестили. Жены-мироносицы, ранним утром, предстали перед гробом Жизнодавца, обрели Ангела, сидящего на камне, и он, просвещая их, так говорил: «Зачем вы ищите Живого среди мертвых? Зачем оплакиваете Нетленного? Шедши, проповедуйте ученикам Его».
Так апостолы услышали благую весть от жен- мироносиц, а потом и сами увидели Воскресшего Спасителя, услышали Его сладкие слова и приняли в свои сердца радость Воскресения Христова! Но разве можно такую радость удержать в себе? Разве можно не поделиться ею с ближними и дальними? Разумеется, это невозможно, и поэтому апостолы после получения Духа Святого пронесли эту радость по всей Земле, а сквозь века это благовестие дошло и до нас.
Мы сегодня переходим к нетленной жизни по благости Господа, родившегося из Пречистой Богородицы, и облиставшего все концы Земли светом славного Своего Воскресения. Вся Церковь Божия просвещается Божественными и живоносными лучами Воскресения Христова, и радости исполняется благочестивых собрание. Издревле одержимое смертью и тлением человечество возводится к нетленной и присносущной жизни Самим Господом, воплотившимся от Пречистой Девы.
Мы также с великой любовью прославляем и Пречистую Матерь Божию, Деву всенепорочную за то, что Она сломила предел умерщвления и родила жизнь нашу вечную — Христа, из гроба воссиявшего сегодня и просветившего весь мир.
Получив от Господа столько даров, мы должны всю свою жизнь построить по святым и животворящим Его заповедям. Тогда и каждый из нас будет иметь пасхальную радость, не только иметь, но и делиться ею со всеми людьми, восклицая радостно: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", — поздравил митрополит.